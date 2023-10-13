Güven Bana Vizyondaki Yerini Aldı

Yılın merakla beklenen iddialı komedi filmi Güven Bana vizyona girdi. Senarist ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in üstlendiği Güven Bana salonlardaki yerini aldı. Ailesinden kalan miras yüzünden kendilerini istemeden de olsa ucu mafyaya kadar dayanan bir olaylar zincirinin içinde bulan Özcan ve Sercan kardeşlerin yaşadığı macerayı komedi unsurlarıyla anlatan film izleyicileri çok güldürecek. İki farklı kuşaktan usta isimleri bir araya getiren film karakterleri, anlatımı, hikâyesi ile komediye yeni bir soluk getiriyor. Filmin başrollerini Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar, Okan Cabalar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım ve Pelin Karahan paylaşıyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.