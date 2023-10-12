Yılın En Ciddi Komedi Filmi Güven Bana’nın Galası Gerçekleşti

Yılın merakla beklenen komedi filmi Güven Bana’nın galası geçtiğimiz akşam Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda gerçekleşti. Senarist ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in üstlendiği Güven Bana Cuma günü itibariyle sinemalardaki yerini alıyor. Gerçekleştirilen gala gecesinde Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz ile filmin oyuncuları Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar, Okan Cabalar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Serap Önder ve Selçuk Aydemir tam kadro olarak yer aldı. İki farklı kuşaktan komedinin usta isimlerini bir araya getiren film gösterim sonunda izleyiciden tam not aldı. Seyirciyle birlikte filmi izleyen ekip, film bittiğinde ayakta alkışlandı.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Aytaç Ağdağ / Cihangir Ceyhan



Erdal Özyağcılar / Eylem Şenkal



Özgür Emre Yıldırım / Pelin Karahan



Selçuk Aydemir / Ufuk Bayraktar

