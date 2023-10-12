11. Engelsiz Filmler Festivali’nin Programı Açıklandı

Puruli Kültür Sanat tarafından “Bir Arada Film İzlemek Mümkün” diyerek on birinci kez gerçekleştirilecek Engelsiz Filmler Festivali, Türkiye ve dünya sinemasının öne çıkan, ödüllü ve sinemaseverler tarafından beğenilen filmlerini seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Festival bu yıl 20 – 26 Ekim tarihleri arasında Ankara’da Paribu Cineverse ANKAmall, Goethe – Institut ve 04 – 05 Kasım’da Eskişehir’de Cinema Pink Kanatlı AVM salonlarında izleyicilerle buluşacak. Kısa Film Yarışması kapsamındaki 14 film ise tüm Türkiye’den 20 – 26 Ekim tarihleri arasında eff2023.muvi.com linkindeki internet adresinden de çevrim içi olarak izlenebilecek.

Basın Bülteni

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