Ahmet Kapucu’nun yönettiği ve Safa Sarı, Zafer Algöz, Gizem Sevim ile Özlem Türkad’ın oynadığı Her Şey Aşk İçin, 20 Ekim 2023’de CJ ENM dağıtımıyla Sky Films – 2518 Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Sedef ve Alper aşklarının taçlandırmak üzeredirler. Alper ve ailesi Sedef’i istemeye giderler. Sedef’in dedesi Emekli Albay İskender, Alper’in askerliğini bedelli yaptığını öğrenince bu evliliğe rıza göstermez. İskender bu evliliğe tek bir şart ile izin verecektir. O da Alper’i kendisinin çiftliğinde 30 günlük zorlu bir askeri eğitime tabi tutmaktır. Alper teklifi kabul etmek zorundadır ancak sandığından çok daha güç ve zorlu durumlarla karşılaşacağından haberi yoktur.