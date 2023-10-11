Sinan Ölmez’in yönettiği ve Elifcan Küçük, Alp Pazarlı, Hakan Bozbey, Akif Yardımcı, Emine Sergen ile Hakan Coşar’ın seslendirdiği animasyon film İbi: Doğu Ekspresinin Gizemi, 20 Ekim 2023’de CJ ENM dağıtımıyla Koza Yayın A.Ş. – Studio Galaktik tarafından vizyona çıkarılıyor.

TRT Çocuk’un çok sevilen çizgi film dizisi İbi’nin ilk sinema filmine hazır mısınız? İbi, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Doğu Ekspresi’yle Kars’a seyahat ederken gizemli bir masal kahramanının yapacağı bütün kötülükleri engellemek, sevdiklerini korumak ve Doğu Ekspresi’nin Kars’a ulaşmasını sağlamak için geri dönülemeyen bir fedakârlık yapmak zorundadır.