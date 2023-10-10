Michel Gondry’nin yönettiği ve Pierre Niney, Blanche Gardin, Françoise Lebrun ile Frankie Wallach’ın oynadığı Çözümler Kitabı (Le Livre des Solutions – Book of Solutions), 20 Ekim 2023’de Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yapımcıları ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu filmini teyzesinin evinde bitirmek zorunda kalan Marc, bir taraftan da ilhamını geri kazanmaya çalışmaktadır. Hikâyesini güzelleştiren birçok eğlenceli, komik noktalar yakalasa da kariyeri ve akli dengesini korumak arasında bunalmaktadır. Tepe taklak giden bir süreç içinde komik ve şiirsel yetenekleri geri dönecektir.