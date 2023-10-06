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Uluslararası Antakya Film Festivali’nin 11.si Basına Tanıtıldı

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Uluslararası Antakya Film Festivali tanıtım toplantısı 05 Ekim 2023 Perşembe günü Feshane Artİstanbul’da yapıldı. Festival koordinatörü Atakan Metin’in açılış konuşmasının ardından, festival başkanı Mehmet Oflazoğlu festivale ve filmlere ilişkin ayrıntıları görsel sunumlarla aktardı. Festival bu yıl Onur Ödülü’nü, Meral Orhonsay’a vermeyi kararlaştırdı. Sinema Emek Ödülü ise, sinemaya kattığı eserlerden ötürü Vadullah Taş’a sunulacak.

Atakan Metin – Murat Şeker – Mehmet Oflazoğlu

Mehmet Oflazoğlu

Mehmet Oflazoğlu – Murat Şeker –
Vadullah Taş – Meral Orhonsay – Atakan Metin

Mehmet Oflazoğlu – Vadullah Taş –
Murat Şeker – Meral Orhonsay – Atakan Metin

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