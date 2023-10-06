Roza Sinema Salonlarındaki Yerini Aldı

Hamit İzol’un aynı isimli kitabından uyarlanan, Roza filmi sinema salonlarındaki yerini aldı. Belçim Bilgin, Fikret Kuşkan, Bahar Şahin, Burak Sevinç, Deniz Bolışık, Ümit Çırak, İzzet Yüksek, Berk Bakioğlu, Ayça Kuru, Hasan Balay, İrem Sultan Cengiz ve Arin Alkış yer aldığı kadrosuyla Roza bugün itibariyle vizyonda. Mevsimlik işçi olarak Urfa’dan Mersin’e göç eden bir ailenin dramını anlatan Roza hikâyesi ve başarılı oyuncu performanslarıyla sinemaseverlerde iz bırakacak. Törenin buyurduğu şekilde hayatlarına devam eden Fate ve Hüseyin, kızları Xezal’ın yaşadığı zorlukların ardından karşı karşıya gelecek.

Basın Bülteni

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