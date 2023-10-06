34. Ankara Film Festivali Afiş Tasarım Yarışması Sonuçlandı

34. Ankara Film Festivali, 02 – 10 Kasım 2023 tarihleri arasında izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalin Afiş Tasarım Yarışması sona erdi. Jürinin değerlendirmeleri sonucu bu yılın afişi ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımın Bölümü’nden mezun, animasyon filmleri de bulunan Zeynep Sıla Demircioğlu imzasını taşıyor. Jüri, Demircioğlu’nun afiş tasarımını, “Tasarımın sahip olduğu farklı, yenilikçi ve özgün görsel düzenlemesinin yanı sıra film festivali ruhunu yansıtabilen, her kesimden izleyicinin merakını cezbederek, izleyicinin ilgisini festivale yönlendirebilir nitelikte etkili bir iletişim diline sahip olması ile öne çıkan çalışma” olarak nitelendirdi.

Basın Bülteni

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