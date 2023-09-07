Metruk (Yönetmen: Mehmet Ali Zaim)

Mehmet Ali Zaim’in yönettiği ve Serap Çetintürk, Şiar Zaim, Ali İhsan Bozdemir ile Gözde Nur Akaltın’ın oynadığı Metruk, 15 Eylül 2023’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Zaim Brothers Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Dünya dışı yaşamın varlığına inanan ünlü bilim kurgu yazarı Ali Yücetürk uzaylı varlıklarla iletişim kurmak istemekte ve aynı zamanda uzaylı fenomenleri ile ilgili kitabını yazmayı sürdürmektedir. Bu tehlikeli merak Ali’nin dramatik sonunu hazırlar. Ali’nin kederli eşi Meryem ise aldığı gizemli bir ses kaydı sonrası Karagün Kasabası’na doğru yola çıkar. Tek amacı Ali’nin sırlarla dolu acı akıbetini öğrenmektir.