Kenneth Branagh’ın yönettiği ve Kyle Allen, Kenneth Branagh, Camille Cottin ile Jamie Dornan’ın oynadığı Venedik’te Cinayet (A Haunting in Venice), 15 Eylül 2023’de UIP Filmcilik dağıtımıyla Disney Studios Türkiye tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ünlü dedektif Hercule Poirot, yeni bir serüvenle beyazperdeye geri dönüyor. Film, Agatha Christie’nin Elmayı Yılan Isırdı adlı eserinden uyarlandı. Emekli olan ve dünyanın en göz alıcı şehirlerinden Venedik’e giden Poirot, istemese de çürümüş ve hayaletlerle dolu bir şatoda düzenlenen bir spiritüel seansı ziyaret eder. Misafirlerden birinin öldürülmesi sonucu Poirot kendini sırlarla dolu karanlık bir dünyanın içine girer.