Metruk, 15 Eylül’de Sinemalarda, NASA’nın Açıklamaları Metruk Filmi İçin Heyecanı Yükseltti

Türklerin uzay yolculuğu start alıyor. İnsanoğlunun en çok cevabını aradığı soru: “Uzaylılar var mı?” Metruk sinema seyircisiyle bu sorunun cevabını arıyor. Uzaylı fenomenini Türk seyircisiyle buluşturuyor. Yönetmenliğini Mehmet Ali Zaim’in üstlendiği film, dünya dışı varlıkları araştıran Ali’nin kaybolması sonrası onu arayışa giren Meryem’in hikâyesini anlatıyor. Dünya dışı yaşamın varlığına inanan bilim kurgu yazarı Ali Yücetürk uzaylı varlıklarla iletişim kurmak istemekte ve uzaylı fenomenleri ile ilgili kitabını yazmaktadır. Bu tehlikeli merak Ali’nin dramatik sonunu hazırlar. Filmin başrollerini Şiar Zaim, Serap Çetintürk, Ali İhsan Bozdemir, Gözde Nur Akaltın paylaşıyor.

Basın Bülteni

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