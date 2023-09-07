Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde Çocuklar için Festival Gibi Bir Gün

Ayvalık Uluslararası Film Festivali kapsamında 17 Eylül Pazar günü Sabancı Üniversitesi Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nde Seyir Çocuk Günü düzenlenecek. Her yaştan izleyiciyi sinemayla buluşturmayı hedefleyen festival çocukları da unutmuyor ve QNB Finansbank – Minik Eller Büyük Hayaller sosyal sorumluluk platformu sponsorluğunda ve Hollanda Konsolosluğu’nun katkılarıyla farklı etkinliklerle dolu Seyir Çocuk Günü’nü düzenliyor.

Basın Bülteni

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Karga (Corvine)



Koca Adam (Bigman)

