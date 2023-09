Castille London’ın yönettiği ve Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Mimi Keene ile Benjamin Mascolo’nun oynadığı After: Her Şey (After: Everything), 15 Eylül 2023’de Bir Film dağıtımıyla Vagon Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

After serisinin izleyeceğimiz beşinci ve son bölümünde Hardin’i hayatına devam etme konusunda zorlanırken buluruz. Kitabını yazma motivasyonu bulamayan ve Tessa ile yaşadığı ayrılığın kalp kırıklığını yaşayan Hardin, geçmişte yanlış yaptığı bir kadını aramak ve kendini bulmak için Portekiz’e gider. Tessa’yı geri kazanmayı umarak çıktığı bu yolculukta, kendisinin değişmesi gerektiğini fark eder.