Juraj Lerotic’in yönettiği ve Snjezana Sinovcic Siskov, Goran Markovic, Juraj Lerotic ile Damir Klemenic’in oynadığı Güvenli Bir Yer (Sigurno Mjesto – Safe Place), 15 Eylül 2023’de Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Akıl sağlığı sorunlarının aile bağlarını nasıl etkilediğine dair hassas bir keşif niteliği taşıyan, Hırvatistan’ın En İyi Yabancı Film dalında Oscar adayı olan film samimi, yürek burkan bir film. Damir’in ailesinin hayatı birden ve kökten değişir, çünkü Damir intihar girişiminde bulunmuştur. Annesiyle kardeşi 24 saat boyunca Damir’i hem kendisinden, hem de düşmanca buldukları sistemden korumaya çalışmaktadırlar.