30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Kısa Film Yarışması Finalistleri Belli Oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 – 24 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Uluslararası Kısa Film Yarışması, Adana Kısa Film Yarışması ve Öğrenci Kısa Film Yarışması’nın finalistleri belli oldu. Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda 20 film yarışırken, Adana Kısa Film Yarışması’nda 6 film, Öğrenci Kısa Film Yarışması’nda ise kurmaca, deneysel, belgesel ve canlandırma kategorilerinde 24 film yarışma heyecanını yaşayacak. Üç bölümde Altın Koza Kısa Film Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı yarışmalara katılacak kısa filmler seçici kurulların değerlendirmesi sonucunda belirlendi.

Basın Bülteni

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Magus Baba’nın Mavi Maymun’u



Pamuk Prenses ve Cüce



Passaro Memoria



Psikolojik Enkaz



Şöhret



The Payoff



Wish Box

