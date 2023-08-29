Ünal Silver’i Kaybettik

Sinemamızın sevilen oyuncularından Ünal Silver, 29 Ağustos 2023 Salı günü hayatını kaybetti. 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul’da doğan Silver 2010 yılında Deli Saraylı dizisi ile tanındı. Bir Bulut Olsam, Deli Saraylı, Gönülçelen, Kuzey Güney, Muhteşem Yüzyıl, Aşk Yalanı Sever, Benim İçin Üzülme, Poyraz Karayel adlı TV dizilerinde ve Hokkabaz, Gölge, Zenne, Çarşı Pazar, Beni Unutma, Dedemin İnsanları, Benimle Oynar mısın?, Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı, Deliormanlı, Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı, Hilal Feza ve Diğer Gezegenler adlı filmlerde oynadı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.