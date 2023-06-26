Hollywood Ünlüleri 11. Uluslararası Antakya Film Festivali’ne Destek Verecek

Bir dönem Beyaz Saray’da çalışan ve ABD’li sanat danışmanlarından Ceylan Ecer, annesi Semra Ecer’in Siyah – Beyaz Sergisi için Türkiye’ye geldi. Ecer, “11. Uluslararası Antakya Film Festivali’ne, ABD’nin ünlü sanat ve sinema isimleri destek verecek.” dedi. Ceylan Ecer, alanında edindiği tecrübeleri depremzedeler için kullanmayı hedeflediğini ifade etti. Ceylan Ecer, 06 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenenlere destek amacıyla festivalde yapılacak çalışmalara da değinerek, ABD sanat camiasının ünlülerinin, Hollywood oyuncuları ve yapımcılarının desteklerini bir motto, bir slogan ile çok yakında dünyaya duyuracaklarını belirtti.

Basın Bülteni

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