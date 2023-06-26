2. Ayancık Film Festivali Sona Erdi

2. Ayancık Film Festivali bu yıl 22 – 25 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Etkinliğin açılışı 70’ler Kostüm Sergisi, Yeşilçam Film Afişleri Sergisi ve yönetmeni Çiğdem Sezgin ve oyuncusu Nurcan Eren’in katılımlarıyla Suna filminin gösterimi ile gerçekleşti. Festivalde Ulusal Kısa Kurmaca kategorisine 100 film Ulusal Belgesel kategorisine 57 film olmak üzere toplamda 157 film başvuruda bulundu. En İyi Kurmaca Film Adres, En İyi Belgesel Film Hatice seçildi. Belgesel kategorisinde Ayancık Özel Ödülü Heyamola, 100. Yıl Cumhuriyet Ödülü Kim Mihri ve Kurmaca Film kategorisinde Jüri Özel Ödülü Bahçeler Put Kesildi filmine verildi.

Basın Bülteni

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Ödüller

En İyi Kurmaca Film: Adres (Aram Dildar)



En İyi Belgesel Film: Hatice (Murat Erün)



Ayancık Özel Ödülü: Heyamola (Yılmaz Kıvanç)

100. Yıl Cumhuriyet Ödülü: Kim Mihri (Berna Gençalp)



Jüri Özel Ödülü: Bahçeler Put Kesildi (Ali Cabbar)



Çetin Altay – Serdar Can



Hayri Çölaşan – Sevinç Yeşilçay – Zafer Karatay –

Neşe Sarısoy Karatay – Serdar Can – Çiğdem Sezgin



Neşe Sarısoy Karatay – Zafer Karaay



Serdar Can – İzzet Arslan – Neşe Sarısoy Karatay



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