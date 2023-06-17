Altın Elmalar Sahiplerini Buldu

23. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali’nin ödül töreni yapıldı, Altın Elma Ödülleri sahiplerine takdim edildi. Frankfurt Metropolis Cine Star Sineması’nda yapılan törene Hüseyin Sıtkı, Burhan Gün, Yüksel Aksu, Fehmi Yaşar, Nilperi Şahinkaya, Seda Özkaraca, Yağız Can Konyalı, Ece Uslu, Sennur Nogaylar, Barış Gönenen, Ahmet Rıfat Şungar, Seyhan Derin, Emre Yusufi ve çok sayıda davetli katıldı. Festival kapsamında En İyi Film Ödülü Kurak Günler ve En İyi Yönetmen Ödülü Karanlık Gece filmiyle Özcan Alper’e verildi. Bu yıl ilk kez Uzun Metraj Jürisi, ilk filmini çeken Kar ve Ayı filminin yönetmeni Selcen Ergun’a En İyi İlk Film Jüri Özel Ödülü verdi.

Basın Bülteni

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Ödüller

En İyi Film Ödülü: Kurak Günler (Emin Alper)

En İyi Yönetmen Ödülü: Özcan Alper (Karanlık Gece)

En İyi Senaryo Ödülü: Emin Alper (Kurak Günler)

En İyi Film Müziği Ödülü: Stefan Will (Kurak Günler)

En İyi İlk Film Jüri Özel Ödülü: Selcen Ergun (Kar ve Ayı)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Yunus Roy İmer (Karanlık Gece)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Ahmet Rıfat Şungar, Barış Gönenen (Çilingir Sofrası)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Sennur Nogaylar (Turna Misali)

Gelecek Vadeden Oyuncu Jüri Özel Ödülü: Mina Demirtaş (Kabahat)

Vefa Ödülleri: Ergun Köknar, Suna Pekuysal