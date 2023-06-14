Alper Mestçi’nin yönettiği ve Ömer Gecü, İpek Arkan, Seyran Aksoy ile Nesrin Yıldırım’ın oynadığı Haile: Bir Aile Kâbusu, 23 Haziran 2023’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Aytaç Medya – ANL Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kemal, âşık olduğu kadının kendisiyle değil de abisi ile evlendirilmesinden sonra köyün sonunu getirecek olayların başlamasına yol açar. Lanetli bir büyünün 25 yıl sonra ortaya çıkması ve vaat edilen kefaretini talep etmesiyle kötülük yeniden baş gösterir. Kendisini tüm bu olayların merkezinde bulan Damla, Haile-i Vaka olarak kayıtlara geçecek bu olayların baş gösterdiği Baras köyüne gider ve geçmişiyle yüzleşir.