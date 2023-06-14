23. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin Açılışı Gerçekleşti

23. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali başladı. Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından düzenlenen ve Başkanlığını Hüseyin Sıtkı’nın yaptığı festivalin açılış gecesine beyazperdenin tanınmış oyuncu ve yönetmenlerinin yanı sıra Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer de katıldı. Festiva başkanı Hüseyin Sıtkı, 23 yıldır sürdürülen festivale bugüne kadar değer katan tüm sanat dünyasına ve destek verenlere teşekkürlerini sunduğunu belirtti.
- Basın Bülteni
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Erdem Tunçer (Frankfurt Başkonsolosu) – Tamer Levent
Kemal Hamamcıoğlu – Ümit Belen –
Yosi Mizrahi – Hüseyin Sıtkı – Caner Ural
Mahmut Kırmızıgül – Aydın Orak – Hüseyin Sıtkı – Eylem Yıldız