23. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin Açılışı Gerçekleşti

23. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali başladı. Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından düzenlenen ve Başkanlığını Hüseyin Sıtkı’nın yaptığı festivalin açılış gecesine beyazperdenin tanınmış oyuncu ve yönetmenlerinin yanı sıra Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer de katıldı. Festiva başkanı Hüseyin Sıtkı, 23 yıldır sürdürülen festivale bugüne kadar değer katan tüm sanat dünyasına ve destek verenlere teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

Basın Bülteni

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Erdem Tunçer (Frankfurt Başkonsolosu) – Tamer Levent



Eylem Yıldız – Aydın Orak



Hüseyin Sıtkı – Yosi Mizrahi



Kemal Hamamcıoğlu – Ümit Belen –

Yosi Mizrahi – Hüseyin Sıtkı – Caner Ural



Mahmut Kırmızıgül



Mahmut Kırmızıgül – Aydın Orak – Hüseyin Sıtkı – Eylem Yıldız



Şermin Hürmeriç



Tamer Levent – Şermin Hürmeriç – Tayfun Bademsoy

