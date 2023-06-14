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23. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin Açılışı Gerçekleşti

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 23. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali başladı. Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından düzenlenen ve Başkanlığını Hüseyin Sıtkı’nın yaptığı festivalin açılış gecesine beyazperdenin tanınmış oyuncu ve yönetmenlerinin yanı sıra Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer de katıldı. Festiva başkanı Hüseyin Sıtkı, 23 yıldır sürdürülen festivale bugüne kadar değer katan tüm sanat dünyasına ve destek verenlere teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

Erdem Tunçer (Frankfurt Başkonsolosu) – Tamer Levent

Eylem Yıldız – Aydın Orak

Hüseyin Sıtkı – Yosi Mizrahi

Kemal Hamamcıoğlu – Ümit Belen –
Yosi Mizrahi – Hüseyin Sıtkı – Caner Ural

Mahmut Kırmızıgül

Mahmut Kırmızıgül – Aydın Orak – Hüseyin Sıtkı – Eylem Yıldız

Şermin Hürmeriç

Tamer Levent – Şermin Hürmeriç – Tayfun Bademsoy

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