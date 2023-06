Rob Savage’in yönettiği ve Sophie Thatcher, Chris Messina, Vivien Lyra Blair ile Marin Ireland’ın oynadığı The Boogeyman, 02 Haziran 2023’de UIP Filmcilik dağıtımıyla Disney Studios Türkiye tarafından vizyona çıkarılıyor.

On altı yaşındaki Sadie ve 10 yaşındaki kız kardeşi Sawyer, annelerinin trajik ölümünün şokunu yaşamaktadırlar. Babaları Will Harper kızları için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmakta ancak onlarla duygusal ve psikolojik düzeyde bağ kurma konusunda tökezlemektedir. Lester Billings adındaki gizemli bir hasta evlerine geldiğinde, ardında gölgelerde yaşayan ve kurbanlarının acılarıyla beslenen şeytani bir varlık bırakır.