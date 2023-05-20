Nuri Sesigüzel’i Kaybettik

Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel, 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü hayatını kaybetti. Sesigüzel’in rol aldığı filmler arasında, Fabrikanın Gülü, Ağlayan Gözler, Kara Tren, Geceler Yarim Oldu, Seher Vakti, Burçak Tarlası, Acı Türkü, Kara Yazım, Garipler Sokağı, Aşkınla Divaneyim, Yayla Kartalı, Yaşamak Haram Oldu, Kara Sevda, Dost Hançeri, Gelin Ayşem, Kendi Düşen Ağlamaz gibi sinema filmleri var. Sesigüzel’in cenazesi, 21 Mayıs 2023 Pazar günü, Teşvikiye Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Büyükçekmece Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.