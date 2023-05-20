Akın Uğurlu’yu Kaybettik

1950 yılında doğan Türk sanat müziği sanatçısı ve oyuncu Akın Uğurlu, 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Akın Uğurlu, Oğuz Gözen’in yönettiği Ümitler Kırılırsa adı filmde Murat Soydan, Güneş Olcay ve Nur Gürkan ile ve Tevfik Polam’ın yönettiği Ayrılık Şarkısı adlı filmde ise Cemal Gencer ve Nazlı Han ile sinema perdesinde de karşımıza geldi. Ayrıca Hatıram Olsun adında bir de video olan Akın Uğurlu’nun cenazesi, 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.