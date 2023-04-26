The Flash Filminin Yeni Fragmanı Yayınlandı

DC Super Heroes evreninin en önemli karakterlerinden biri olan The Flash, beyazperdede seyirci ile buluşmaya hazırlanırken filmin ikinci fragmanı ve yeni posteri paylaşıldı. Annesinin ölümünü engellemek için gücünü kullanarak zamanda geriye giden Barry Allen’ın, zamanın lineer akışında istenmeyen sonuçlara yol açmasını konu alan filmin, yönetmen koltuğunda IT ve Mama gibi kült bilimkurgu yapımlarıyla tanınan Andy Muschietti’i yer alıyor. Ezra Miller’ın Barry Allen’ı canlandırarak başrolü üstlendiği ve 16 Haziran’da vizyona girecek filmde Ben Affleck ve Michael Keaton, Batman karakterinin farklı zamanlardaki versiyonları ile karşımıza çıkıyor.

Basın Bülteni

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