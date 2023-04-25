Metallica’dan Hem Albüm, Hem Film: 72 Seasons

Metallica, uzun süredir üstünde çalıştığı ve önemli bir kısmı Covid-19 pandemisinde kaydedilen 11. albümü 72 Seasons ile bir kez daha dinleyicilerin karşısına çıktı. Albümün yaratım hikâyesine odaklanan aynı isimdeki film ise 13 Nisan’da sinemalarda gösterime girdi. 72 Seasons adı, benliğimizin doğru ve yanlış kısımlarını inşa eden hayatımızın ilk 18 yılına gönderme yapıyor. 72 Seasons albümüyle Metallica’nın hikâyesinde yeni bir perde aralanırken grup yine çok konuşulmayı başaracak gibi görünüyor. Yeni şarkıları hayranlar ve müzik otoriteleri tarafından çoğunlukla olumlu karşılanan grup, iki yıl sürecek M72 adlı yeni turnesine başlamak için de gün sayıyor.

Basın Bülteni

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