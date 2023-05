Araf 6: Ölüm, Afişiyle de İddialı

Araf korku serisinin merakla beklenen yeni filmi Araf 6: Ölüm’ün afişi yayınlandı. Film, bir ilk okul öğretmeni olan Yavuz’un sınıfına yeni gelen bir kız öğrenciden sonra hayatının kâbusa dönüşünü konu alıyor. Yavuz öğretmen başına gelen kötü olayları her ne kadar ilişkilendirmek istemese de, küçük kız her olayda karşısına çıkmakta, aradaki bağlantıyı öğrenmeye çalışırken her adımda ölüme daha yaklaşmaktadır. Gerçekten yaşanmış bir olayı anlatan, izleyenlerin kendisinden parçalar bulacağı karakterleriyle, etkileyici gerilim sahneleriyle izleyicileri koltuğa bağlayacak olan filmin Türkiye sahneleri Tarık Karakulak, Amerika sahneleri ise Biray Dalkıran tarafından çekildi.

