19. Akbank Kısa Film Festivali Başlıyor

Kısa filmlerin yapımını özendirmek amacıyla, 19 yıldır her yaştan sanatseveri kapsayan bir festival kültürü yaratan Akbank Kısa Film Festivali başlıyor. Akbank Sanat’ta gerçekleşecek olan 19. Akbank Kısa Film Festivali, 02 – 12 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılıyor. 19. Akbank Kısa Film Festivali sinema sanatı için kısa filmin öncü rolünün bilinciyle, bu alanda bir platform oluşturmak üzere Akbank Sanat binasında ve çevrimiçi olarak takip edilebilecek. Festivalin çevrimiçi gösterimleri, filmonline.akbanksanat.com internet adresi üzerinden yapılacak.
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