4. Çizgi Film Festivali / Anifest Kapsamında Animasyon Film Yarışması Başlıyor

Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, 26 Mayıs 2023 tarihinde artık gelenekselleşen MAÜ Anifest 4. Çizgi Film Festivali’ni gerçekleştiriyor. Festival kapsamında düzenlenecek olan MAÜ Anifest Animasyon Kısa Film Yarışması için son başvuru tarihi 03 Mayıs 2023 olarak belirlendi. Bölüm hocalarından oluşan ön jüri değerlendirmesinden sonra finale kalan ilk 10 film, 10 Mayıs 2023 tarihinde festivalin web sitesinden duyurulacak. Ödüller 26 Mayıs 2023 tarihinde Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Süha Arın Konferans Salonu’nda düzenlenecek anime film gösterimi ve törenle sahiplerini bulacak.

Basın Bülteni

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