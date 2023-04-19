42. İstanbul Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

42. İstanbul Film Festivali’nin ödül töreni 18 Nisan 2023 Salı gecesi yapıldı. Törende Uluslararası ve Ulusal Altın Lale ödüllerinin yanı sıra, Ulusal Yarışma En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik ödüllerini kazananlar açıklandı. Ödül töreninde ayrıca Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri takdim edildi.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ödüller

Uluslararası Yarışma

En İyi Film Ödülü: Üçüncü Dünya Savaşı (Jang-e Jahani Sevom – World War III) / Houman Seyyedi

Jüri Özel Ödülü: Pamfir (Dmytro Sukholytkyy Sobchuk)

Mansiyon Ödülü: Atlantic Bar (Fanny Molins)

Ulusal Yarışma

En İyi Film Ödülü: Kör Noktada (Im Toten Winkel) / Ayşe Polat



En İyi Yönetmen Ödülü: Belmin Söylemez (Ayna Ayna)



Jüri Özel Ödülü: Cam Perde (Fikret Reyhan)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Manolya Maya, Şenay Aydın, Laçin Ceylan (Ayna Ayna)



En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Alper Çankaya (Cam Perde)

En İyi Senaryo Ödülü: Ayşe Polat (Kör Noktada – Im Toten Winkel)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Barış Aygen (Bir Tutam Karanfil)

En İyi Kurgu Ödülü: Serhad Mutlu, Jörg Volkmar (Kör Noktada – Im Toten Winkel)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Meral Efe Yurtseven, Emre Yurtseven (Iguana Tokyo)

En İyi Özgün Müzik Ödülü: Kazuya Nagaya – Sound Walk Collectie (Iguana Tokyo)



Mansiyon Ödülü: Sanki Her Şey Biraz Felaket (Umut Subaşı)



Ulusal Kısa Film Yarışması

En İyi Kısa Film Ödülü: Adres (Navnişan) / Aram Dildar

Mansiyon Ödülü: Suriyeli Kozmonot (Charles Emir Richards)

Ulusal Belgesel Yarışması

En İyi Belgesel Film Ödülü: Boşlukta (Somnur Vardar)

Mansiyon Ödülü: Düet (İdil Akkuş, Ekin İlkbağ)

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü: Bars (Orçun Köksal)



FIPRESCI Ödülleri

Uluslararası Yarışma: Sıradaki Kız (Next Sohee – Da Eum So Hee) / Jung July

Ulusal Yarışma: Kör Noktada (Im Toten Winkel) / Ayşe Polat



Ulusal Kısa Film Yarışması: 8 Mart 2020: Bir Günce (Fırat Yücel)



Genç Usta Ödülü: Güvenli Bir Yer (Sigurno Mjesto – Safe Place) / Juraj Lerotic

Emin Alper



Konuklar

