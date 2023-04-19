Beşiktaş’ın Filmi Aşkın Saati 05, Mayıs’ta Vizyona Giriyor

Sowa Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, Hasan Gümet’in yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu ise Özgür Özgülgün’ün kaleminden çıkan Beşiktaş’ın filmi Aşkın Saati 19:03, 05 Mayıs 2023 Cuma günü sinemalarda gösterime giriyor. Başrollerini Ali Sürmeli, Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Ayhan Taş, Bülent Çolak gibi başarılı oyuncuların paylaştığı Aşkın Saati 19:03 titiz bir çalışma sonucunda sinemaseverlerle buluşuyor. Beşiktaş’a ait özel film vizyon için gün sayarken sinemaseverler heyecanlı bir bekleyişe başladı. Özel kostümler, farklı mekânlar, özgün senaryo ve özel efektlerin bir araya geldiği Aşkın Saati 19:03′ün ilk teaserı da görücüye çıktı.

Basın Bülteni

Teaserı izlemek için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.