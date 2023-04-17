Güney Filmcilik Basın Duyurusu

Bazı yayın organlarında Yılmaz Güney’in hayatıyla ilgili bir film yapıldığı şeklindeki haberler üzerine Güney Filmcilik bir duyuru yayınladı. Duyuru şöyle: “Ulusal kanallarda ve yazılı basın yayın organlarında Yılmaz Güney’in Hayatı Film Oluyor başlığı altında gerçeği yansıtmayan haberlere ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirme zarureti hasıl olmuştur. Fatoş Güney’in kaleme aldığı Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun adlı kitaptan senaryolaştırılacak Yılmaz Güney’in hayatını konu alan sinema …”

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