Ölüler İçin Yaşam Kılavuzu, Dünya Prömiyerini İstanbul Film Festivali’nde Gerçekleştirdi

Yönetmen Barış Fert, Ölüler İçin Yaşam Kılavuzu adlı filmi ile tür sinemasının sınırlarını zorlayarak seyircisine yeni bir keşif imkânı sunuyor. Empati kurma yeteneğini ve hislerini kaybetmiş ve adeta bir suç makinesine dönüşmüş olan Deniz’in, İstanbul’da olduğu tahmin edilen esrarengiz bir yazılımın peşine düşmesini anlatan film 14 Nisan 2023 Cuma günü Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleşen prömiyeriyle ilk kez seyirciyle buluştu.

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