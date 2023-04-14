42. İstanbul Film Festivali, Annie Ernaux Basın Toplantısı

42. İstanbul Film Festivali, 2022 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Fransız yazar ve yönetmen Annie Ernaux’yu ağırlıyor. Nobel ödüllü yazar Annie Ernaux kendi yazdığı ve oğlu David Ernaux Briot ile birlikte yönettiği Super 8 Yılları adlı belgesel kısa filmin gösterimi için festivalin konuğu olarak İstanbul’a geliyor. Annie Ernaux için 14 Nisan 2023 Cuma saat 15:00’te The Marmara Hotel Taksim’de yer alan Opera Salonu’nda bir basın toplantısı gerçekleştiriliyor.

Basın Bülteni

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Super 8 Yılları (Les Annees Super 8 – The Super 8 Years)

