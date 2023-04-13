Mannu Animasyon Filminin Galası Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un Katılımıyla AKM.de Yapıldı

Avusturalya’dan gelen korkusuz koala Mannu’nun, Çanakkale’de yaşadığı maceraları anlatan Mannu Çanakkale’de animasyon filminin galası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla yapıldı. Galaya, eşi ve çocuğu ile katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin film sektöründe 1yakaladığı başarıya dikkat çekerek, “Film sektörü konusunda ülkemiz çok ileri seviyelerde ve dünyada ABD’den sonra en çok film ihraç eden ülkeyiz.” dedi.

Basın Bülteni: 1 / 2

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.