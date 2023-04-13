Beni Sev Filminin Afiş ve Fragmanı Yayınlandı

Başrollerini Tolga Güleç, Cansu Tosun ve Özlem Maden’in paylaştığı romantik – dram filmi Beni Sev’in afişi ve fragmanı yayınlandı. Port Film ve Metropol Medya’nın ortak yapımcılığını üstlendiği, Yücel Müştekin’in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu film iki kadın arasında kalmış bir adamın hüzünlü aşk hikâyesini konu alıyor. Filmde Cansu Tosun, kasabada rehberlik yapan Yasemin karakterine hayat veriyor. Tolga Güleç babasının ölümüyle yapayalnız kalan, daha önce hiç İstanbul dışında yaşamamış olmasına rağmen kasabaya taşınmak zorunda kalan Emre’yi canlandırırken Özlem Maden ise Emre’nin eski nişanlısı Burcu karakterine hayat veriyor.

Basın Bülteni

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