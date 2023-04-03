Tüm Dünyada Merakla Beklenen Transformers: Canavarların Yükselişi Filminin Karakter Afişleri Yayınlandı

Tüm dünyada sinema izleyicilerini büyüleyen aksiyon – macera filmi geri dönüyor. Transformers: Canavarların Yükselişi (Transformers: Rise Of The Beasts), sinemasever izleyicileri Otobot’larla birlikte 1990’larda dünyayı dolaşan heyecan verici maceraya yeniden dahil ediyor. Dünyada Otobot’larla Decepticon’lar arasında devam eden savaşa yepyeni bir Transformer türü olan Maximal’leri tanıtıyor. Yönetmenliğini Steven Caple Jr.’ın yaptığı Anthony Ramos, Dominique Fishback, Luna Lauren Velez ve Peter Cullen’in rol aldığı, sinemaseverlerce heyecanla eklenen film, 09 Haziran 2023 Cuma günü sinemalarımızda gösterime girecek.

Basın Bülteni

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