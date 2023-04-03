İstanbul’un Kültür Sanat Rotasına Yeni Bir Soluk Katacak Sahne ve Gösteri Sanatları Merkezi House of Performance (HoP), 26 Nisan Çarşamba Günü Açılıyor

Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının yön vereceği atölyeler ve farklı eğitim seminerleri ile aynı zamanda çok amaçlı bir kültür merkezi olmayı hedefleyen House of Performance (HoP), Bakırköy’de Avşar Sinemaları’nın yerinde 26 Nisan’da Zuhal Olcay konseriyle açılıyor. Çağdaş ve modern dekorasyon ve anlayışla açılan mekânın birinci katında son teknoloji içeren 411 kişilik bir performans salonu, zemin katında genç ve dinamik oyunların sunulacağı bir gösteri sahnesi ve festival filmlerin gösterileceği 2 adet sinema salonu bulunuyor.