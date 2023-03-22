6. Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın Jürisi Açıklandı

Senaryo yazımının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 6. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nda, genç senaristleri desteklemek üzere para ödülünün yanında, tecrübeli yönetmen ve senaristler tarafından atölye programlarıyla ücretsiz eğitim olanağı da sunuluyor. İlk Senaryo Yarışması’nın jürisinin başkanlığını yönetmen, Ozan Açıktan üstlenirken, jüride gazeteci Ali Eyüboğlu, DenizBank Kültür Sanat Yöneticisi Burcu Hancı, senarist Sema Ergenekon, oyuncu, yönetmen Tamer Levent ile yönetmen Türkan Derya yer alıyor.

Basın Bülteni

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