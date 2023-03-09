İlhan Çavga’nın yönettiği ve Günce Ateş, Ulukan Ağdaş, Ayça Çataltaş ile Furkan Karaca’nın oynadığı Rahha, 07 Nisan 2023’de CJ ENM dağıtımıyla Apah Yapım – 3Ey Film Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Rahha, define cinlerinin atası ve en tehlikelisidir. Karısını çok seven ve onun başka bir kral ile birlikte olmasını istemeyen kral, düğününde kraliçesine hediye ettiği bileziği Rahha’ya sunar. Anlaşmaya göre Rahha, kralın ölümünden sonra kraliçeyi öldürecektir. Değerli bilezik de Rahha’ya kalacaktır. Böylece vasiyet gereği kral ve kraliçe aynı kurgana gömülecektir. Ancak kral ölünce Rahha o anlaşmaya uymaz ve kraliçeye büyü yapar.