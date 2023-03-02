Deprem Nedeniyle Ertelenen, Yeşilçam’ın En Sevilen Filmleri Gösterimi AKM Yeşilçam Sineması’nda

Türk sinemasının gelişmesinde en önemli dönemleri kapsayan 1950 ile 1970 yılları arasında çekilen Yeşilçam filmleri, AKM Yeşilçam Sineması’nda 06 – 12 Mart tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor. Gösterim programında Hıçkırık, Nereye Bakıyor Bu Adamlar, Gülşah, Çiçek Abbas, Hababam Sınıfı Güle Güle, Hudutların Kanunu, Bitirim Kardeşler, Kızılırmak Karakoyun, Şoför Nebahat, Tersine Dünya, Toprağın Teri, Fırat’ın Cinleri, Feride, Hanım, Susuz Yaz, Güllü, Selvi Boylum Al Yazmalım, Karanlıkta Uyananlar gibi Türk sinemasına yön veren unutulmaz filmler yer alıyor. Gösterimler sonrasında sinema tarihimizde yer edinmiş sanatçılarla söyleşiler de yapılacak.

Afiş / Davetiye



Program

