Ari Aster İmzalı, Cesur Bir Korku Komedi, Korkuyorum 28 Nisan’da Sinemalarda

Hereditary ve Midsommar filmlerinin başarılı yönetmeni Ari Aster, bu kez korku komedi tarzı bir film ile hayranları ile buluşuyor. Ülkemizde 28 Nisan’da gösterime girecek olan Korkuyorum adlı filmde hem yönetmen, hem de senarist olarak karşımıza çıkan Aster, cesur bir filme imza atıyor. Paranoyak bir adamın, annesine, evine dönmek için çıktığı destansı yolculuğu konu alan Korkuyorum’un başrolünde başarılı oyuncu Joaquin Phoenix yer alıyor. Joker’de canlandırdığı Arthur Fleck karakteriyle en iyi erkek oyuncu Oscar’ını alan Phoenix’e, Nathan Lane, Amy Ryan, Stephen Mckinley Henderson, Hayler Squires, Denis Ménochet, Kylie Rogers gibi isimler eşlik ediyor.

Basın Bülteni

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