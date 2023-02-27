Kazım Akşar’ı Kaybettik

Sinema ve tiyatro ve dizi oyuncusu Kazım Akşar, 27 Şubat 2023 Pazartesi günü hayatını kaybetti. 23 Ağustos 1953 tarihinde Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde dünyaya gelen Akşar, 1978 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nden mezun oldu. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü, ODTÜ ve Kadir Has Üniversitesi’nde eğitmenlik yaptı. Kader Bize Düşman mı?, Şarkıcı, Cumhuriyet ve Kaos: Örümcek Ağı adlı sinema filmlerinde rol alan Kazım Akşar’ın cenazesi Muğla ilinin, Ula ilçesi, Akyaka Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazını müteakip aynı yerde toprağa verildi. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.