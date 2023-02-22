6. Kadın Yönetmenler Festivali Yarışma Filmleri ve Gösterim Seçkisi Belli Oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Avrupa Sivil Düşün Projesi desteğiyle, Megapol sponsorluğunda Kadın Yönetmenler Derneği tarafından 07 – 12 Mart 2023 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek olan 6. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nde yarışacak ve gösterilecek film seçkileri belli oldu. A. Ayben Altunç, Ebru Özyurt, Gülsün Odabaş, Dilaver Bayındır, Çağdaş Ülgen, Sare Yıldırım, Dilek Çolak, Ozan Otan ve Ragıp Taranç’ın yer aldığı ön jüri, finalist filmler belirledi. 32 ülkeden 125 filmin yarışacağı film festivalinde filmler Institut Français de Turquie ve İzmir Sanat’ta sinemaseverler ile buluşacak ve Altın Makara için yarışacak.

Basın Bülteni

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Femme Ocean



Flanöz (Flanause)



Soğuk Uzak ve Kirli



Yüzler (Faces)

