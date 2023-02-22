Gökhan Gökçay’ın yönettiği ve Erol Yavan, Sinem Dalkıran, Pınar Kartal, Elif Naz Uyanık, Faruk Cangören, Zöhre Alsan, Coşkun Edizgil, Kenan Gökçe ile Zeynep Güneş’in oynadığı Kızım, 31 Mart 2023’de MC Film dağıtımıyla Mor Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Doktor bir annenin ölümcül bir hastalığa yakalanan kızı için verdiği zorlu mücadele sırasında kendini bir cinayet çıkmazında bulmasını konu alan “Kızım” filmi gerilim ve dram tadındaki yapısıyla izleyicisine aynı zamanda annenin bilinmez bir çıkmazda dini kötüye kullanarak insanların duygularını rencide ve istismar edenlerin tuzağına düşmesini beyazperdeye getiriyor.