Güven Bana’nın Kahkaha Garantili Fragmanı Sağlam Bir Komedi Filmini Müjdeliyor

Mizahın usta ismi Selçuk Aydemir’in hem senaryosunu yazıp hem yönettiği Güven Bana filmi gösterime girmeden önce fragmanı ile tüm ilgiyi üzerine topladı. “Bir varmış bir yokmuş, İstanbul’un cazibe merkezi olmayan bir semtinde iki kardeş masal tadında bir macera yaşamak üzereymiş” sözleriyle başlayan fragman eğlence dolu sahneleriyle seyircinin kahkahaya doyacağının habercisi oldu. Cihangir Ceyhan, Okan Çabalar, Ufuk Bayraktar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Köksal Engür, Zihni Göktay, Tuncay Beyazıt gibi usta oyuncuların kadrosunda yer aldığı Güven Bana filminin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ilgi çekmeye başladı.

Basın Bülteni

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