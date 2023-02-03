Murat Yıldırım, Nefes: Yer Eksi İki Filminde Çok Farklı Bir Rolle Geliyor

Sarsıcı hikâyesiyle sezonun iddialı projelerinden biri olan TRT ortak yapımı Nefes: Yer Eksi İki filmi 17 Şubat’ta seyirci karşısına çıkacak. Yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu’nun yaptığı, senaryosu Hakan Evrensel’in romanından yine yazar tarafından sinemaya uyarlanan film, 1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde geçiyor. TRT ortak yapımı olan filmin başrol oyuncularından Murat Yıldırım, hayat verdiği Tayfun Yüzbaşı karakteriyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Basın Bülteni

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