1939 Yılının Los Angeles’ında Geçen Gizemli Bir Dedektiflik Hikâyesi: Marlowe, 03 Mart’ta Vizyonda

Bahtsız ve yalnız bir özel dedektif olan Philip Marlowe’un genç bir kadının ondan eski sevgilisini bulmasını istemesiyle başlayan gizemli hikâye, Marlowe, 03 Mart 2023 Cuma günü sinemalarda gösterime giriyor. 1939 yılının Los Angeles’ında geçen film, seyirciyi Hollywood’un gelişmekte olan sinema sektörünün skandallarla çalkalanan ve hiç tekin olmayan tarafıyla tanıştırıyor. İrlandalı aktör Liam Neeson’ın dedektif Marlowe’u canlandırdığı filmin başrollerini Diane Kruger ve Jessica Lange paylaşıyor. 1939 yılında Los Angeles’ta geçen film, işleri kesat giden özel dedektif olan Philip Marlowe’un yeni bir iş almasıyla değişen hayatını konu alıyor.

Basın Bülteni

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