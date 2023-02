Will Smith ve Martin Lawrence, Bad Boys 4’un Yolda Olduğunu Duyurdu

İlk filmi 1995’te gösterime giren ve dünya çapında gişe rekorları kıran Bad Boys serisinin başrol oyuncuları Will Smith ve Martin Lawrence, Instagram hesabında paylaştıkları videolarla dördüncü filmin geleceğini duyurdu. İlk filminin ardından 2003 yılında Çılgın İkili II (Bad Boys II), 2020’de Bad Boys: Her Zaman Çılgın (Bad Boys for Life) ile seyirci ile buluşan gişe rekortmeni serinin, dördüncü filmi bir süredir merak ediliyordu. Instagram videosunda bir araya gelen iki oyuncu, Bad Boys 4’un geleceğini takipçileriyle paylaştı. Filmin hayranlarında ve aksiyon severlerde heyecan uyandıran paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

